MTV: Größerer Fokus auf Kerninhalt - zwei Drittel Musik

Ab dem 20. August erweitert MTV den Anteil seines Musikprogramms. Dafür integriert der Sender weitere Musikstrecken ins Programm und startete bereits den neuen Block "MTV Brand New".



Mit längeren Musikstrecken unter der Woche von 2 Uhr bis 20.15 Uhr erhöht der Sender die Musikstunden somit auf rund 18 Stunden am Tag. Das entspricht 77 Prozent des Programms.