MTV Movie Awards jetzt auch für TV-Serien

Die jährlich vergebenen MTV Movie Awards werden dieses Jahr um die TV Awards erweitert. Damit sollen herausragende TV-Serien ausgezeichnet werden.



Bereits seit 1992 werden sie vergeben, die MTV Movie Awards. Dabei sind die Kategorien der Preise durchaus ungewöhnlich, so gehören Bester Filmbösewicht oder Bester Kampf genauso dazu wie Bester Kuss. Da die Awards ein Publikumspreis sind, kommen hier meist andere Preisträger auf die Bühne, als bei den üblichen Kritikerpreisen.