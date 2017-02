MTV: Rückkehr zu den Wurzeln geplant

Es gab eine Zeit, da war Musikfernsehen eine ganz große Nummer. Youtube und Co. setzten dieser Ära ein Ende. Doch MTV plant jetzt sein Programmkonzept wieder neu auszulegen.



Das amerikanische Medienunternehmen Viacom hat seit Dezember eine neue Führung. Und es scheint, als ob ein neuer Wind herrscht. Denn das Sendekonzept des Flaggschiffs MTV soll laut einem Bericht von "Variety" demnächst generalüberholt werden.