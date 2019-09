MTV-Sender bleiben weiter über Diveo empfangbar

Trotz der Einstellung des Pay-TV Pakets „MTV Unlimited“ verschwinden die MTV-Musiksender nicht von der hybriden Sat-TV-Plattform.



Zunächst war eine Einstellung des Pay-TV Pakets „MTV Unlimited“ auf Satellit Astra 19,2° Ost angekündigt worden, doch werden die MTV Musikkanäle aus dem Hause Viacom weiterhin auf der hybriden Sat-TV-Plattform Diveo zur Verfügung stehen.