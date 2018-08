MTV-Special zu Ehren von Aretha Franklin

Aus Anlass des Todes von Aretha Franklin sendet MTV diesen Sonntag ein Special zu Ehren der Verstorbenen. Zuvor laufen in der heutigen Nacht auf Sonntag aber noch die VMAs live auf dem Musiksender.



Um 13 Uhr an diesem Sonntag ehrt MTV die kürzlich verstorbene Soul-Legende Aretha Franklin mit einer Sondersendung. In dem Special beleuchtet der Musiksender das Schaffen von Franklin unter anderem mit zehn ausgesuchten Songclips.