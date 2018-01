MTV bei Unitymedia wieder im Free-TV

Der legendäre Musiksender setzt seine Comeback-Tour im Free-TV fort: Ab sofort können sich auch Kunden von Unitymedia wieder über Musik-Shows und Retro-Formate freuen.



Für Musikfans hielt der Sommer eine große Überraschung bereit: Nachdem sich MTV vor einigen Jahren ins Pay-TV verabschiedet hat, will der Musiksender nun offenbar wieder mehr Zuschauer erreichen und hat daher für 2018 sein Comeback im freiempfangbaren Fernsehen angekündigt. Nachdem die Bildschirme via Satellit bereits wieder bunt aufleuchteten, geht es nun auch im Kabel voran: Wie Unitymedia am Mittwoch via Twitter ankündigte, können ab sofort auch alle Kunden des Kabel-Anbieters aus Hessen, NRW und Baden-Württemberg MTV wieder im Free-TV sehen.