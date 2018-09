MTV demnächst abends auch zeitversetzt auf Nickelodeon

MTV wird ab November auch auf Nickelodeons Frequenzen ausgestrahlt. Zur Abendstunde läuft das Programm des Musiksenders dann dort zeitversetzt als MTV+.



Ab dem 1. November werden von 20.15 Uhr an dann 9 Stunden des MTV-Hauptprogramms um eine Stunde versetzt auf den Frequenzen von Nickelodeon gezeigt. Die Sendestrecke wird auf den Namen MTV+ hören und ersetzt Nicknight, das bisherige Abend- und Nachtprogramm des Kindersenders, welches vor vier Jahren an den Start ging.



Dort liefen ohnehin schon teilweise Musikblöcke des Schwestersenders MTV sowie eher Teenager-Formate, als die tagsüber dominierenden Kinderserien. Nach eigenen Aussagen will der MTV-Chefs Giovanni Zamai mit der Umstrukturierung die Bekanntheit und Reichweite des Senders erhöhen, und auch vermehrt Eigenproduktionen ausstrahlen. Eine davon wird die deutsche Version der legendären Hip-Hop-Show "YO! MTV Raps" im November sein.