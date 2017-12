MTV ist zurück im Free-TV

Als der legendäre Musiksender MTV aus dem frei empfangbaren Fernsehen verschwand und als Bezahlsender startete, haben ihn schon viele dem Untergang geweiht gesehen. Nun ist er zurück im Free-TV.



Ab sofort ist MTV wieder über Satellit, Kabel, IPTV und per Livestream auf der eigenen Webseite und in den Apps frei empfangbar zu sehen. Im Internet war er schon seit März kostenlos abrufbar, doch der Schritt ins lineare Free-TV ist nochmal ein größerer. Zwischen 2011 und 2014 wurde MTV über Sky vertrieben, bevor der Musiksender zu Telekom Entertain TV wechselte.