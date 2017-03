MX1: Bestechungsvorwürfe gegen SES-Tochter

Im Rechtsstreit mit ehemaligen Mitarbeitern um die Abwerbung von Kunden wurde MX1 nun der Bestechung beschuldigt. Der Tochterfirma von SES wies die Vorwürfe als unbegründet zurück.



Die gerichtliche Auseinandersetzung zwischen MX1 und drei seiner ehemaligen Verantwortlichen droht zu einer Schlammschlacht zu werden. Im Laufe der Gerichtsverhandlung warfen die der Abwerbung Beschuldigten dem Mediendienstleister Bestechung vor, wie das isralische Wirtschaftsportal "Globes" berichtet.