MX1 bleibt Dienstleister für Beta Film

Dem Portfolio von MX1 bleibt ein weiterer Partner langfristig erhalten. Der Mediendienstleister wird auch künftig die Video-Inhalte von Beta Film verwalten, ausliefern und vermarkten.



Auf dem internationalen Markt steckt die Marke MX1 noch in den Kinderschuhen, auch wenn das fusionierte Unternehmen auf das Wissen seiner Vorgänger SES Platform Services und RR Media bauen kann. Auf der Suche nach weiteren Partner ist der Mediendienstleister nun bei einem Unternehmen fündig geworden, das bereits seit 2009 Partner der SES-Tochter ist: Die Beta Film GmbH wird auch in Zukunft auf die Dienste von MX1 bauen, wie am Dienstag bekannt gegeben wurde.