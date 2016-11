MX1 strahlt Sky Sport News HD via Satellit aus

Im Februar hatte SES Platform Services den Vertrag mit Sky über das Playout des Pay-TV-Anbieters verloren, der Nachfolger MX1 konnte den ehemaligen Partner wieder zurückgewinnen und strahlt nun die Free-TV-Version von Sky Sport News in HD und SD aus.



Der seit Donnerstag frei zu empfangende Sportnachrichtenkanal Sky Sport News wird von MX1 über Satellit ausgestrahlt. Der Sender des Pay-TV-Anbieters Sky wird dabei sowohl in HD als auch SD ausgestrahlt, für die SD-Übertragung hat Sky zusätzliche Kapazitäten bei SES erworben, wie MX1, hundertprozentige Tochter des Satellitenbetreibers, am Donnerstag bekannt gab.