MX1 übernimmt Playout für HGTV

Beam me up, MX1. Für Discovery kommuniziert der Mediendienstleister MX1 mit dem Astra-Satelliten und stellt so sicher, dass Millionen Fernsehhaushalte in ganz Europa Home & Garden TV frei empfangen können.



Für Medienunternehmen und Content-Anbieter auf der ganzen Welt verwandelt MX1 Video-Inhalte so, dass diese auf jedem Gerät und an jedem Standort weltweit in bester Qualität angesehen werden können.