MX1 vor Millionen-Rechtsstreit?

Der Mediendienstleister MX1 muss sich vor Gericht mit ehemaligen Mitarbeitern auseinandersetzen. Diese sollen Kunden für eine selbstgegründete Firma abgeworben haben, bevor sie beim Münchener Unternehmen ausschieden.



Gerade ein halbes Jahr ist MX1 erst alt, doch steht der aus einer Fusion von SES Platform Services und RR Media hervorgegangene Mediendienstleister unmittelbar vor einem millionenschweren Rechtsstreit. Wie das isrealische Wirtschaftsmagazin "Globes" berichtet, werden ehemalige Mitarbeiter wegen Betrugs angeklagt.