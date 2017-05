"MacGyver"-Reboot wandert zu Sat.1

In den USA hat sich das Reboot zur Kultserie "MacGyver" schon bewährt. Nun muss sich der Tüftler auch im deutschen Free-TV beweisen.



Sat.1 hat sich Berichten zufolge die Rechte an der US-Serie "MacGyver" mit Lucas Till in der Rolle des Titelhelden gesichert. Dabei handelt es sich um die Neuauflage der Kultserie aus den 80er-Jahren, in der noch Richard Dean Anderson den Bastler mit dem Schweizer Taschenmesser darstellte. Lucas Till spielt eine jüngere Version von MacGyver. Die Serie ist angesiedelt, bevor MacGyver für die Phoenix Foundation tätig ist.