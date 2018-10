"Mach dein Ding!" - Udo Lindenbergs Leben wird verfilmt

Der Kinofilm über Udo Lindenberg wartet mit prominenten Darstellerriege auf. Insbesondere die Besetzung der Hauptrolle könnte dabei optisch kaum treffender sein.



Dem 22-jährigen Jan Bülow wird die Ehre zuteil, den Panickrocker himself zu mimen. Des Weiteren werden Schauspieler wie Detlev Buck, Charly Hübner, Julia Jentsch, Martin Brambach, Ruby O. Fee und Jeanette Hain mit von der Partie seien, teilte die Letterbox Filmproduktion am Mittwoch in Hamburg mit.