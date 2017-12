Machbare WM-Gruppe für Deutschland - Was läuft wann und wo?

Deutschland hat mit Mexiko, Schweden und Südkorea eine nicht ungebdingt leichte, aber machbare WM-Gruppe zugelost bekommen. Die ARD und das ZDF werden alle Spiele der deutschen Elf live übertragen.



Die deutsche Nationalmannschaft wird bei der Weltmeisterschaft in Russland auf Mexiko, Schweden und Südkorea treffen. Zuerst wird es in Moskau am 17. Juni gegen Mexiko gehen. ZDF zeigt das Spiel ab 16 Uhr live