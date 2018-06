Machen Apple, Snap und Pinterest gemeinsame Sache?

Gerüchten zur Folge steckt Apple seit Monaten in Gesprächen mit Marktteilnehmern aus der Branche. Grund soll ein Vorstoß in Sachen App-Vermarktung sein.



Apple, Snap und Pinterest planen offenbar ein gemeinsames Werbenetzwerk. Ein Bericht des "Wall Street Journals" deckt die Pläne vom Konzern-Riesen Apple auf. Hierzulande berichtete zuerst das Branchen-Magazin "Horizont" darüber. Demnach wagen die iPhone-Schöpfer einen Vorstoß in den Anzeigenmarkt. Gemeinsam mit den Technik-Unternehmen Snap und Pinterest soll ein gemeinsames Werbenetzwerk in der Planung sein.