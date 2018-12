Macher von "Unsere Mütter, unsere Väter" in Polen verurteilt

Ein Gericht in Krakau hat die Macher von "Unsere Mütter, unsere Väter" mit einer Geldstrafe belegt. Aber das ist noch nicht alles. Der zweite Teil des Urteils ist eher moralischer Natur.



Die Macher des ZDF-Mehrteilers "Unsere Mütter, unsere Väter" sind in Polen laut der Nachrichtenagentur PAP zu einem Schadenersatz in Höhe von 5.000 und einer Entschuldigung verurteilt worden. Wie das Bezirksgericht in Krakau am Freitag auf seiner Webseite mitteilte, soll diese Entschuldigung sowohl im polnischen wie im deutschen Fernsehen verlesen werden.



Das dreiteilige Kriegsdrama war auch im polnischen Fernsehen ausgestrahlt worden. Das Urteil gegen die Produktionsfirma UFA Fiction und das ZDF ist laut Gericht noch nicht rechtskräftig.