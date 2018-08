"Machiavelli": Cosmo startet Podcast über Rap und Politik

Ab heute suchen Jan Kawelke und Vassili Golod in einem Cosmo-Podcast Antworten auf die Fragen, wie Rapper die #MeTwo-Debatte verarbeiten oder welchen Einfluss Zuwanderung auf deutschen Rap hat.



Alle zwei Wochen geht es in dem neuen Podcast "Machiavelli" von Cosmo, dem internationalen und interkulturellen Radiosender von WDR und Radio Bremen, ab sofort um das Wechselverhältnis zwischen Rap und Politik.