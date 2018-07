Macht ARD doch mit "Top, die Wette gilt!" weiter?

"Top, die Wette gilt!" könnte doch noch eine Fortsetzung bekommen. Nachdem die ARD im vergangenen Jahr ein erneutes Comeback der Sendung ausschloss, besagen Gerüchte jetzt das Gegenteil.



Die ARD denkt über eine Fortsetzung von "Top, die Wette gilt!" nach - das berichtet "DWDL". Gerade erst kündigte man an, dass Thomas Gottschalk 2020 ein letztes Mal "Wetten, dass..?" moderieren soll. Nun könnte auch die andere Wettshow zurück auf die Bildschirme kommen.