Macht Craig doch nochmal den Bond?

Eigentlich hatte James-Bond-Schauspieler Daniel Craig nach "Spectre" genug von der Rolle. Eine Äußerung legt aber nahe, dass es mit Daniel Craig als 007 doch noch nicht vorbei sein könnte.



Eine Aussage des britischen Schauspielers Daniel Craig sorgt derzeit für Aufsehen. Am Rande des "The New Yorker Festivals" sagte der 48-Jährige: „Es gibt keinen anderen Job wie diesen. Wenn ich ihn nicht mehr machen sollte, würde ich ihn schrecklich vermissen.“