Macht McKinsey krumme Geschäfte mit Saudi Arabien?

Das US-Beratungsimperium könnte dem Regime in Riad Namen von Kritikern genannt haben. Mit verheerenden Folgen für die Betroffenen.



Die "New York Times" veröffentlicht eine Geschichte mit Gänsehaut-Garantie. Darin ist die Rede von einer Zusammenarbeit zwischen dem US-amerikanischen Unternehmen McKinsey und dem Regime in Saudi Arabien. Demnach soll McKinsey einen Bericht erstellt haben, der dem Regime Aufschluss über die öffentliche Wahrnehmung gibt. Im Detail gehe es darin um die von Saudi-Arabien im Jahr 2015 angekündigten wirtschaftlichen Sparmaßnahmen.