Männer, gönnt euren Frauen eine AUSZEIT!

Wenn man all die Ratgebermagazine liest, scheint eines sicher zu sein: Die Frauen heutzutage können offensichtlich kaum noch ohne Checklisten, Coaches und charismatische Videobotschaften ihren eigenen Weg finden oder ihn gar erfolgreich gehen. Die eine oder andere Anregung zum Weiterdenken liefert die neue Ausgabe der AUSZEIT.



Gleich zu Beginn treffen wir auf einen Mann, der sein ganzes Leben lang rund um den Globus unterwegs war, und bei jeder Reise, jedem Neuanfang genauer wusste, wer er war. Zu wissen, wer man eigentlich ist, und was das für den eigenen Weg bedeutet, ist auch das Thema, das sich durch das Dossier dieses Heftes zieht. Natürlich darf auch hier der Blick auf einen Selbstfindungskurs nicht fehlen. Aber Autorin Tanja Konnerth versteht es, ihre inspirierenden und orientierenden Fragen und Anregungen sehr authentisch mit ihrem eigenen Leben zu verbinden.



Bestsellerautor Veit Lindau widmet sich dagegen auf seine gewohnt direkte Art der Frage, wie sehr Berufung und Job unser Leben ausmachen, und wie wichtig es ist, sie auch umgekehrt als Teil von uns selbst zu begreifen. Außerdem stellen wir uns im Dossier die Fragen danach, wie sehr unsere Träume unser Handeln noch bestimmen, was das Ego mit unserem Ich anstellt und wann es Sinn macht, sich an einen professionellen Coach zu wenden. Und wie man bei diesen die Spreu vom Weizen trennt.

Wem das alles in der Summe dann doch zu trocken ist, der findet in unseren Artikeln rund um das Wasser vielleicht den richtigen Ausgleich. Dort reichen die Themen von der Arbeit mit dem Wasserelement über interessante "Wasser-Rezepte" bis hin zu einem Streifzug durch die Berliner Seebäder. Und für den romantischen Ausklang des Badetages empfehlen wir den Blick an den nächtlichen Sternschnuppenhimmel ...



Gebastelt wird auch wieder, außerdem gibt es in dieser Ausgabe die nächste Folge unserer neuen Sammelkarten - dieses Mal mit Übungen und Tipps zum Thema Selbstfindung.



Auf der Heft-CD findet sich dieses Mal eine Zusammenstellung von Klängen, Übungen und Affirmationen rund um das Wasserelement. Basierend auf der 5-Elemente-Lehre werden wir in den folgenden Ausgaben diese Reihe fortsetzen. Die CD-Hülle zum Download findet ihr wie immer auf unserem Portal . Dort könnt ihr auch die Bastelvorlagen (dieses Mal ein imposanter Wegweiser) und unsere "Wer-bin-ich-Fragen" downloaden.