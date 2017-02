"Magda macht das schon!": RTL bestätigt zweite Staffel

"Magda macht das schon!", denkt sich RTL und verlängert die Sitcom, die erst in diesem Jahr im Programm des Kölner Privatsenders gestartet war, um eine zweite Staffel.



Da fällt der Abschied von Staffel 1 nur halb so schwer. Am Donnerstag strahlte RTL die letzten Folgen der ersten Staffel der Sitcom "Magda macht das schon!" aus. Die gute Nachricht folgte sogleich. Via Twitter ließ der Sender verlauten, dass eine zweite Staffel bereits grünes Licht hätte.