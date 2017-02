Magdeburger "Polizeiruf"-Team bewegt sich auf "Dünnem Eis"

Ein scheinbar normaler Entführungsfall entwickelt sich für das Magdebuger "Polizeiruf 110"-Duo zu einer Geschichte voll Lug und Trug. Trotz Oscar-prämiertem Regisseur bietet "Dünnes Eis" jedoch nur Krimi-Durchschnittsware an.

Köhler (Matthias Matschke), vernimmt Michelle (Anna Herrmann), die verdächtigt Basti. Bild: © MDR/Frédéric Batier

Eine Frauenleiche liegt am Elbufer im Sand. Sie ist mit Folie abgedeckt, Blut ist zu sehen. Eine Frau rennt hysterisch schreiend darauf zu. Sie vermutet, dass die Tote ihre Tochter Kim ist. Immer wieder ruft sie ihren Namen. Rückblende. 30 Stunden zurück geht es im neuen Magdeburger "Polizeiruf 110" vom Auffinden der Toten am Fluss in die Vergangenheit. In der neuen Folge "Dünnes Eis" am Sonntag (12. Februar, 20.15 Uhr, Das Erste) kennt der Zuschauer das Ende noch vor den handelnden Personen und ihrer Geschichte.



Das soll den Spannungsbogen straff spannen, scheitert aber streckenweise an zu viel Vorhersehbarkeit. Auch das ungleiche Ermittlerduo bleibt etwas blass. Vom neuen Miteinander ist nicht viel zu spüren.



Die Hauptkommissare Doreen Brasch (Claudia Michelsen) und Dirk Köhler (Matthias Matschke) bekommen es mit einer Entführung, der Forderung nach 100 000 Euro Lösegeld und einer missglückten Geldübergabe am klischeebehafteten Papierkorb zu tun. Aber vor allem geht es um Scheinwelten, Lügen und Täuschungen.