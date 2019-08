Magenta Gaming: Telekom startet Cloud-Gaming-Service

Am kommenden Samstag startet die Deutsche Telekom mit MagentaGaming einen eigenen Cloud-Gaming-Service. Auf der Gamescom zeigt die Telekom an diesem Tag eine Betaversion die Services.



Auf der Messe haben Nutzer die Möglichkeit, Magenta Gaming an verschiedenen Endgeräten auszuprobieren und sich als Beta-Tester registrieren lassen.



Daneben können sich Nutzer ab dem 24. August auch online auf der Telekom-Webseite als Beta-Tester registrieren. Die Anzahl der Beta-Tester ist begrenzt. Für die Registrierung müssen die Spieler volljährig sein und über eine von mindestens 50 Mbit/s verfügen.