"Magenta Musik 360": Live-Konzerte dank jüngstem Telekom-Deal

Von der Partnerschaft mit Stingray sollen Telekom-Kunden jetzt profitieren. Live-Konzerte von Musikgrößen wie Beyoncé stehen Kunden bei "Magenta Musik 360" zur Verfügung.



Mit "Magenta Musik 360" bietet Telekom ihren Kunden bereits ein breites Video-Angebot an Live-Unterhaltung. Künftig sollen sich Konzerte der größten Weltstars dazugesellen. Grund dafür ist eine dazu vereinbarte Partnerschaft zwischen Telekom und Stingray.