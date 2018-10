Magenta TV: "Deutsch-Les-Landes" feiert Premiere in München

Christoph Maria Herbst sorgt wieder einmal auf der Mattscheibe für Lacher. Diesmal ist sein Territorium das MagentaTV-Original "Deutsch-Les-Landes". Rund 250 geladene Gäste dürfen bei der Premiere in München dabei sein.



Frankreich mitten in München. "Deutsch-Les-Landes" feierte gerade in Bayerns Landeshauptstadt Premiere und ist ab 1. November bei MagentaTV verfügbar. Die Eigenproduktion der Deutschen Telekom umfasst insgesamt zehn Episoden.