Magenta TV wirbt um Magine-Kunden

Mit dem Ende von Magine verlieren tausende Kunden ihren TV-Anbieter. Nach Zattoo und Waipu hat nun auch die Telekom mit Magenta TV ein attraktives Paket für ehemalige Magine-Nutzer geschnürt.



Zum 28. Februar stellt Magine sein OTT-TV-Angebot in Deutschland für Endkunden ein. Die nach eigenen Angaben 150 000 Nutzer müssen sich also einen neuen Anbieter suchen. Der jüngste OTT-Dienst im Markt, Magenta TV von der Telekom, hat dabei ein sehr attraktives Angebot parat. Für 7,95 Euro im Monat bietet Magenta TV dem Zuschauer 75 Sender (davon 45 in HDTV-Auflösung), den Zugang zur Megathek sowie 24 Stunden Aufnahmespeicher mit anschließender Download-Funktion. Magenta TV in der OTT-Variante kann von jedermann gebucht und genutzt werden und benötigt im Gegensatz zu Magenta TV Zuhause, dem IPTV-Angebot der Telekom, keinen Telekomeigenen Internetzugang.