MagentaTV integriert Nickelodeon

Spongebob ahoi! Das Fernsehangebot der Deutschen Telekom wird um Kinder- und Teenie-Serien von Nickelodeon erweitert.



Ab dem 1. März stehen bei MagentaTV mehr als 900 Folgen der beliebtesten Serien von Nickelodeon zum Abruf bereit. Dazu gehören weitere natürlich Serien wie "SpongeBob Schwammkopf" oder auch die "Teenage Mutant Ninja Turtles" sowie weitere Highlights.