Magentasport mit massiven Bild-Pannen bei Basketball-Übertragung

Bei einem Testspiel der deutschen Basketball-Nationalmannschaft am Sonntag hatte Magentasport mit massiven Bild-Problemen zu kämpfen. Die Telekom nennt einen "technischen Fehler" als Grund hierfür.



Bei der Übertragung des ersten WM-Tests der deutschen Basketballer gegen Schweden durch den Anbieter Magentasport klagten zahlreiche Zuschauer am Sonntagabend vor allem zu Beginn des 78:46-Siegs von Deutschland in Trier in sozialen Netzwerken über Bild- und Tonprobleme.