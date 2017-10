Magine TV: Neue Pakete, alte Preise

Der Web-TV-Service Magine TV aus Berlin bringt nun mehr Sender in HD und hat dafür die Pakete umbenannt. Vor einer Preiserhöhung müssen sich die Kunden jedoch nicht fürchten.



Als erster IPTV-Dienst bietet Magine TV alle Angebote der ProSiebenSat.1-Gruppe in HD an. Statt "Basic" heißt das günstigere Paket nun "Comfort HD" und bringt 14 von 22 "relevanten Free-TV-Sendern" in hochauflösender Bildqualität.