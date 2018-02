Magine TV startet Programminfo Skill für Amazon Alexa

Magine TV verbessert den Service für seine Nutzer. Mit der neuen Alexa Skill können Zuschauer auf Zuruf alle wichtigen Infos zu TV-Sendungen und den entsprechenden Sendezeiten über den Cloud-basierte Sprachdienst abrufen.



Dabei steht die Magine TV Skill auf Alexa nicht nur Nutzern der Internetplattform zur Verfügung, sondern allen Alexa-Nutzern. Sie haben die Möglichkeit, die Programme nach TV-Highlights in bestimmten Zeiträumen und Genres sowie nach expliziten Titeln abzusuchen.