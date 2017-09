Magine TV startet auf Sonys Playstation

Magine TV erweitert ab sofort sein Entertainment-Angebot für die Sony Playstation. Die Nutzer bekommen damit direkten Zugang zu allen bekannten TV-Sendern wie RTL, Sat.1, ProSieben, VOX, ARD HD und ZDF HD.



Neben den bestehenden Services für Video-on-Demand und Musik-Streaming ergänzt die TV-Streaming-App Magine TV das Entertainment-Angebot von Sony PlayStation. Dabei können die Kunden mit den bereits hinterlegten Bankdaten direkt in die App die verschiedenen Pakete buchen.