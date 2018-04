Magine TV wird in Deutschland eigene Firma

Die Holding hinter Magine TV gliedert den IPTV-Anbieter in ein eigenes Startup aus. Das liegt nicht zuletzt an den guten Zahlen, die Magine schreibt.



Die Magine Holding AB gründet Magine TV Deutschland als eigenständiges Unternehmen neu. Das liegt unter anderem an den guten Zahlen, die der Anbieter für Internetfernsehen wohl schreiben soll. Im ersten Quartal dieses Jahr wurde ein Umsatzplus von 40 Prozent gemeldet, im Juli folgt wohl der Geschäftsbericht mit konkreteren Zahlen, berichten W&V und DWDL.