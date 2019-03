"Magnum P.I.": Vox feiert Comeback eines Klassikers

Aus alt mach neu, denkt sich Vox und bringt die Kultserie "Magnum P.I." in neuem Look zurück auf die TV-Geräte der Zuschauer.



Am 17. April feiert das Remake des TV-Klassiker "Magnum P.I." bei Vox Premiere. Zwar im neuen Look, aber dafür vor gewohnter Strandkulisse, mit viel Action und coolen Dialogen, kündigt der TV-Sender das Comeback der Kultserie aus den 1980er Jahren an.