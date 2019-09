Mainstream Media funkt nun aus Unterföhring

Die Büros der Sender Heimatkanal, Romance-TV und Goldstar-TV befinden sich nun in allernächster Nähe zu den großen Uplink-Antennen von SES/MX1.



Nach fast 20 Jahren kehrt Pay-TV-Urgestein Gottfried Zmeck wieder nach Unterföhring zurück. Der frühere Pay-TV-Chef vom Sky- bzw. Premiere-Vorläufer DF1 (Start 1995 mit der legendären d-box) machte sich mit dem Schlagerkanal Goldstar TV selbstständig, der am 1. März 2000 auf Sendung ging. Später kamen noch weitere Sender wie der Heimatkanal sowie Romance-TV hinzu.