"Mainz bleibt Mainz" bleibt Quotenhit

Die Fernsehfastnacht "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" ist ein deutscher TV-Klassiker. ARD und ZDF strahlen die Sitzung abwechselnd aus - immer am Freitagabend vor Rosenmontag. Die Quoten sind über die Jahrzehnte stark gesunken. Doch auch heute noch ist "Mainz bleibt Mainz" aus Quotensicht der Höhepunkt des Sitzungskarnevals im Fernsehen: Diesmal schalteten 5,81 Millionen dafür das Erste ein. Der Marktanteil lag bei sehr guten 22,7 Prozent.