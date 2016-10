Mainzer Europa-League-Auftritt live bei Sport1

Auch die Europa League geht am Donnerstag in den dritten Spieltag, im Free TV wird dabei erstmals die Partie des Debütanten FSV Mainz 05 bei Sport1 live zu sehen sein. Den Auftritt des zweiten deutschen Vertreters Schalke gibt es dagegen nur bei Sky.



Auch wenn die Europa League in der breiten Öffentlichkeit nicht die Wertschätzug genießt wie die Champions League, sind es vor allem für die "kleineren" Klubs immer wieder besondere Spiele. So auch am dritten Spieltag für den FSV Mainz 05, der erstmals in der Gruppenphase des Wettbewerbs steht und nun auch erstmals im Free-TV von Sport1 live übertragen wird.