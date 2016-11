Mainzer Europa-League-"Endspiel" bei Sky und Sport1

Bei seiner Premiere in der Europa League könnte der FSV Mainz die K.o.-Phase erreichen, doch ist dafür ein Erfolg in Frankreich nötig. Ob die Rheinhessen ihre Chance nutzen können, ist live bei Sport1 und Sky zu sehen.



Neben der Champions League steht auch in der Europa League die vorletzte Runde in der Vorrunde auf dem Programm. In diese gehen die beiden deutschen Vertreter mit unterschiedlichen Voraussetzungen: Während der FC Schalke 04 bereits sicher in die K.o.-Phase eingezogen ist, muss der FSV Mainz noch um die Qualifikation bangen. Sport1 überträgt den Auftritt der Rheinhessen ebenso live wie Sky.