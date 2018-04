Maischberger: Muss der Staat härter durchgreifen?

Der neue Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sorgt aktuell mit vielen seiner Aussagen für Debatten. Eine seiner jüngsten ist Anlass für die morgige Ausgabe der Talkshow mit Sandra Maischberger.



"Die Aufgabe des Staates ist es, für Recht und Ordnung zu sorgen. Diese Handlungsfähigkeit war in den letzten Jahren oft nicht mehr ausreichend gegeben." CDU-Minister Jens Spahn fordert eine erhöhte Sicherheit auf der Straße. Die Thesen prägen den Stoff für die nächste Talkshow unter der Moderation von Sandra Maischberger.