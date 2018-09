Maischberger talkt seit 15 Jahren - am Mittwoch über Erdogan

Kleines Jubiläum für Sandra Maischberger: Ihre WDR-Talksendung ist gerade 15 Jahre alt geworden.



Am 2. September 2013 moderierte die 52-jährige Journalistin die erste Sendung von "Menschen bei Maischberger". Am Mittwoch (5. September, 22.45 Uhr) diskutiert sie zum 565. Mal mit Gästen über aktuelle Themen, wie der WDR am Dienstag mitteilte. Diesmal geht es um die Frage «Roter Teppich für Erdogan: Ist das die richtige Türkei-Politik?".