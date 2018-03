Major League Soccer wechselt von Facebook auf Twitter

Twitter zeigt seit dem Wochenende amerikanischen Fußball. In den nächsten drei Jahren werden mindestens 25 Spiele der Major League Soccer (MLS) pro Saison als Stream bereitgestellt.



Dabei werden die über das Univision-Netzwerk in spanischer Sprache ausgestrahlten Sendungen ins Englische übersetzt. Im vorigen Jahr wurde die MLS noch bei Facebook gezeigt.