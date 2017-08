Managementwechsel bei Sportdeutschland.tv

Mit einem Standortwechsel von Köln nach Unterföhring bei München und einer neuen Doppelspitze macht sich der Online-Sportsender Sportdeutschland.tv auf den Weg in die Zukunft.



Der bisherige Geschäftsführer Oliver Beyer (44) übergibt die Unternehmensleitung nach fünf Jahren an Björn Beinhauer (35) und Michael Gerhäußer (43). Er möchte sich neuen beruflichen Aufgaben zuwenden. Die Videoplattform Sportdeutschland.tv überträgt seit 2014 internationale Sportevents und nationale Ligen aus einer Vielzahl von Sportarten im Internet. Die hinter der Plattform stehende DOSB New Media GmbH stellt sich neu auf. Sie möchte sich stärker an die Sportbusiness-Unit der ProSiebenSat.1-Mediengruppe 7Sports anbinden, um stärker von den weiteren Sportaktivitäten von ProSiebenSat.1. zu profitieren. 7Sports ist Mehrheitsgesellschafterin der DOSB New Media GmbH.