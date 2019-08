Manager-Exodus bei Sky geht weiter: CCO räumt seinen Posten

Nachdem erst vor weniger Tagen ein hochrangiger Manager das Pay-TV-Unternehmen verlassen hat, geht mit Marcello Maggioni nun der Chief Commercial Officer.



Seit 2016 hatte Maggioni bei Sky Deutschland für Kundenakquise und Umsatzsteigerung zu sorgen und trug ebenfalls die Verantwortung für die Markteinführung des neuen Streamingdienstes Sky Ticket.