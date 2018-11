Manager, Genießer, Kultfigur: Reiner "Calli" Calmund wird 70

Reiner Calmund wird am Freitag 70 Jahre alt. Der ehemalige Manager von Bayer 04 Leverkusen blickt auf ein ereignisreiches Leben zurück. Nicht alles lief immer nach Plan. Aber "Calli" ist mit sich im Reinen. Und noch lange nicht fertig.



Versuchen Sie mal, ein Treffen mit Reiner Calmund zu organisieren. Das Freizeichen ertönt oft nur ein- oder zweimal, bis der ehemalige Manager des Fußball-Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen abnimmt. Dann wird man vertröstet. "Pass op' Jung. Jerade is janz schlecht", war in den vergangenen Wochen oft die erste Antwort. Mal stand Calmund kurz vor einem Vortrag: "Ich muss jetzt jeden Moment raus auf die Bühne." Mal war er unterwegs zwischen irgendwelchen anderen Terminen: "Rufen Sie die Tage nochmal an." Ein Treffen in den nächsten Tagen? "Quasi unmöglich." Calmund ist kurz vor seinem 70. Geburtstag am Freitag kein bisschen ruhiger geworden.