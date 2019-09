Manipuliert Amazon seinen Such-Algorithmus zu eigenen Gunsten?

Offensichtlich sortiert Amazon Produkte nicht nach Relevanz, sondern eher nach dem Prinzip "Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt".



Wie das "Wallstreet Journal" berichtet, soll Amazon die Suchergebnisse auf seiner Plattform zu eigenen Gunsten manipulieren. Demnach habe der Versandgigant Ende des vergangenen Jahres seine Algorithmen umgestellt, so dass sie nun den größtmöglichen Profit der Relevanz für den Kunden vorziehen.