Manipulierte Wahl: CDU fordert Strafregelung für Fake-News

Wegen einer möglichen Manipulation des Wahlkampfes im nächsten Jahr macht die Politik nun mobil. Die CDU fordert dabei eine Strafverschärfung für die Verbreitung von Fake-News.



Aus Angst vor Medien-Manipulationen vor der Bundestagswahl fordern Unionspolitiker, entsprechende Falschinformationen strafrechtlich zu ahnden. "Ich halte eine Strafverschärfung für sinnvoll, wenn es hierbei um einen gezielten Kampagnencharakter geht", sagte der Chef des Bundestagsinnenausschusses, Ansgar Heveling (CDU), der "Rheinischen Post" (Dienstag). Der CDU-Rechtspolitiker Patrick Sensburg verlangte in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstag): "Gezielte Desinformation zur Destabilisierung eines Staates sollte unter Strafe gestellt werden."