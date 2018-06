Mann stellt sich nach Lynchjustiz - Vorermittlungen gegen RTL

Im Fall der Lynchjustiz in Bremen hat sich ein Verdächtiger gestellt. Was die anderen Beteiligten betrifft, halten sich die Ermittler mit Informationen zurück. Auslöser der Tat war ein TV-Bericht über Pädophile. Für den Sender könnte das juristische Folgen haben.



Der Mob hatte sich nach einem TV-Bericht über Pädophile zusammengerottet: In einem Fall von Lynchjustiz in Bremen hat sich ein Tatverdächtiger gestellt. Der Deutsche habe zugegeben, zusammen mit weiteren Männern am Dienstag einen 50-Jährigen in seiner Wohnung zusammengeschlagen zu haben, wie die Ermittler am Freitag mitteilten. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Frank Passade, wollte keine Angaben dazu machen, ob sich inzwischen weitere Beteiligte gestellt haben. Ermittelt wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Das Opfer war zeitweise in Lebensgefahr.