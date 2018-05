Manuel Neuers WM-Nagelprobe live im ZDF

Schafft er's, oder schafft er's nicht - ganz Fußballdeutschland stellt sich die Frage, ob Manuel Neuer fit genug für die WM ist. Aufschluss darüber wird das Spiel gegen Österreich liefern - live im ZDF.



Am Montag wird Bundestrainer Jogi Löw seinen finalen WM-Kader bekanntgeben. Das Testspiel gegen Österreich am Samstag wird folglich die letzte Chance für Nationaltorwart Manuel Neuer sein, seine Fitness bei annähernd reellen Wettkampfsbedingungen unter Beweis zu stellen. Das ZDF zeigt die Partie ab 17.25 live aus Klagenfurt.



Bereits vorm Spiel stimmt das ZDF ab 16.30 Uhr mit "Fußball-Fieber - Das WM-Magazin" ein. Im ersten Teil der dreiteiligen Magazinreihe wird mit Nigeria einer der Geheimfavoriten unter die Lupe genommen. In Teil zwei des WM-Magazins steht um 17 Uhr der Titelverteidiger aus Deutschland im Blickpunkt. Mit "Fabian Kösters Gruppengegner-Check" folgt am Samstag, den 9. Juni, um 23 Uhr der letzte Teil von "Fußball-Fieber - Das WM-Magazin" im ZDF.